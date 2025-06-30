В Михайлове пациенту с сердечной недостаточностью помогли возместить потраченные на лекарства деньги
Отмечается, что мужчина имел право на бесплатное обеспечение лекарством, но был вынужден покупать препарат за свой свет из-за их отсутствия в аптечном пункте. Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании уполномоченный орган возместить понесенные расходы и компенсацию морального вреда. Заявленные требования удовлетворены в полном объеме.
В Михайлове пациенту с сердечной недостаточностью помогли возместить потраченные на лекарства деньги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что мужчина имел право на бесплатное обеспечение лекарством, но был вынужден покупать препарат за свой свет из-за их отсутствия в аптечном пункте.
Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании уполномоченный орган возместить понесенные расходы и компенсацию морального вреда.
Заявленные требования удовлетворены в полном объеме.
Фото: прокуратура Рязанской области