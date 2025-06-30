В Михайлове пациенту с сердечной недостаточностью помогли возместить потраченные на лекарства деньги

Отмечается, что мужчина имел право на бесплатное обеспечение лекарством, но был вынужден покупать препарат за свой свет из-за их отсутствия в аптечном пункте. Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании уполномоченный орган возместить понесенные расходы и компенсацию морального вреда. Заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

В Михайлове пациенту с сердечной недостаточностью помогли возместить потраченные на лекарства деньги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина имел право на бесплатное обеспечение лекарством, но был вынужден покупать препарат за свой свет из-за их отсутствия в аптечном пункте.

Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании уполномоченный орган возместить понесенные расходы и компенсацию морального вреда.

Заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Фото: прокуратура Рязанской области