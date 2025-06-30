В июле Банк России может снизить ключевую ставку

Отмечается, что могут рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне. В этом месяце регулятор снизил ключевую ставку впервые почти за три года — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.

В июле Банк России может снизить ключевую ставку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда Центробанка Алексея Заботина.

Отмечается, что могут рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне.

В этом месяце регулятор снизил ключевую ставку впервые почти за три года — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.