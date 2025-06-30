В ДТП в Алтайском крае погибли 6 человек

В результате лобового столкновения в Алтайском крае погибли 6 человек и 4 получили травмы. Об этом пишет телеграм-канал «Переслано из 112».

Авария произошла на трассе А-322, в 11 километрах от поселка Шипуново, когда автомобиль Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Honda Odyssey. Передние части обоих автомобилей были сильно деформированы. Три взрослых и три ребенка получили травмы, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работает оперативная группа ГИБДД. Прокуратура региона начала проверку данного инцидента.

Фото: Переслано из 112