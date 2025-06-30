В День молодежи полиция выявила нарушителей запрета на продажу алкоголя

28 июня правоохранители проводили рейдовые мероприятия. В ходе проверок внимание стражей порядка привлекли кафе на улицах Семинарская и Молодцова, на Касимовском и Московском шоссе, магазины на Первомайском проспекте, улицах Вокзальная и Пушкина. В Рязанском районе нарушения выявлены в магазинах в селах, а также торговые точки в селах Дядьково, Дубровичи, Лесное Конобеево, Мосолово и городах Кораблино, Рыбное и Новомичуринск. Из оборота изъяли 15 литров контрафакта. В отношении злоумышленников возбуждены соответствующие административные материалы. Им грозят внушительные штрафы.

В День молодежи полиция выявила нарушителей запрета на продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

28 июня правоохранители проводили рейдовые мероприятия. В ходе проверок внимание стражей порядка привлекли кафе на улицах Семинарская и Молодцова, на Касимовском и Московском шоссе, магазины на Первомайском проспекте, улицах Вокзальная и Пушкина. В Рязанском районе нарушения выявлены в магазинах в селах, а также торговые точки в селах Дядьково, Дубровичи, Лесное Конобеево, Мосолово и городах Кораблино, Рыбное и Новомичуринск.

Из оборота изъяли 15 литров контрафакта.

В отношении злоумышленников возбуждены соответствующие административные материалы. Им грозят внушительные штрафы.