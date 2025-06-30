В центре Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста

Авария произошла в понедельник, 30 июня, на улице Ленина. Суд по кадрам, мотоциклист врезался в автомобиль такси и «отлетел» в троллейбус. На месте работаю медики. Информации о состоянии мотоциклиста нет.

В центре Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Авария произошла в понедельник, 30 июня, на улице Ленина. Суд по кадрам, мотоциклист врезался в автомобиль такси и «отлетел» в троллейбус.

На месте работаю медики. Информации о состоянии мотоциклиста нет.