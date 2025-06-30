Ушёл из жизни известный рязанский инженер-градостроитель Иван Татанов

На 90-м году жизни ушел из жизни знаменитый специалист в сфере водоснабжения, заслуженный инженер, доктор технических наук, лауреат государственных премий и Почетный гражданин города Рязани Иван Васильевич Татанов. Об этом сообщает администрация города на своем сайте. Его деятельность оставила глубокий след в истории развития городской инфраструктуры. Под руководством Ивана Васильевича началось освоение Борковского песчаного карьера, позволившего наладить стабильную добычу материалов для строительства и реконструкции водных объектов. Благодаря внедрению современных технологий и методик, разработанных лично Татановым, удалось существенно повысить качество питьевой воды и объем её подачи жителям города. Кроме того, он активно занимался научной деятельностью, защитив сначала кандидатскую, а позже и докторскую диссертации по вопросам водоочистки. Его уникальный опыт и знания применялись как в России, так и за рубежом. Особенно значимой стала инициатива Татанова по реализации масштабной программы «Чистая вода», предусматривающей переход города на подземные источники водоснабжения. Эта программа получила международное признание и высоко оценивалась экспертами в области экологии и городского хозяйства. За заслуги перед городом и государством Иван Татанов удостоен ордена Ленина, ордена Почёта, Золотых медалей ВДНХ СССР, звания «Почетный гражданин города Рязани» и многих других наград.

На 90-м году жизни ушел из жизни знаменитый специалист в сфере водоснабжения, заслуженный инженер, доктор технических наук, лауреат государственных премий и Почетный гражданин города Рязани Иван Васильевич Татанов. Об этом сообщает администрация города на своем сайте.

Его деятельность оставила глубокий след в истории развития городской инфраструктуры. Под руководством Ивана Васильевича началось освоение Борковского песчаного карьера, позволившего наладить стабильную добычу материалов для строительства и реконструкции водных объектов. Благодаря внедрению современных технологий и методик, разработанных лично Татановым, удалось существенно повысить качество питьевой воды и объем её подачи жителям города.

Кроме того, он активно занимался научной деятельностью, защитив сначала кандидатскую, а позже и докторскую диссертации по вопросам водоочистки. Его уникальный опыт и знания применялись как в России, так и за рубежом.

Особенно значимой стала инициатива Татанова по реализации масштабной программы «Чистая вода», предусматривающей переход города на подземные источники водоснабжения. Эта программа получила международное признание и высоко оценивалась экспертами в области экологии и городского хозяйства.

За заслуги перед городом и государством Иван Татанов удостоен ордена Ленина, ордена Почёта, Золотых медалей ВДНХ СССР, звания «Почетный гражданин города Рязани» и многих других наград.