Ученые нашли способ бороться с раком без побочных эффектов

Современные препараты блокируют рецепторы стероидных гормонов не только в злокачественных, но и в здоровых тканях, что вызывает серьезные побочные эффекты. Например, лекарства от рака груди могут увеличить риск развития рака матки. Исследователи использовали технологии для анализа молекулярных различий между тканями и выяснили, как избирательно воздействовать на рецепторы в пораженных клетках. Они обнаружили, что конформационная динамика белка, определяющая его взаимодействие с элементами ДНК, играет важную роль в этом процессе.

Ученые нашли способ бороться с раком без побочных эффектов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на журнал Nature Communications.

Ученые из Колледжа фармации Туро в США впервые детально изучили структуру рецепторов стероидных гормонов — белков, которые играют ключевую роль в развитии гормонозависимых опухолей, включая рак простаты, груди, матки, эндометрия и яичников.

Современные препараты блокируют рецепторы стероидных гормонов не только в злокачественных, но и в здоровых тканях, что вызывает серьезные побочные эффекты. Например, лекарства от рака груди могут увеличить риск развития рака матки.

Исследователи использовали технологии для анализа молекулярных различий между тканями и выяснили, как избирательно воздействовать на рецепторы в пораженных клетках. Они обнаружили, что конформационная динамика белка, определяющая его взаимодействие с элементами ДНК, играет важную роль в этом процессе.

Открытие может стать основой для разработки нового поколения препаратов, которые минимизируют побочные эффекты традиционного лечения и улучшат качество жизни пациентов.