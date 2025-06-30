У рязанца конфисковали «Ладу» за пьяное вождение

В ноябре 2024 года житель Тумы повторно сел пьяным за руль автомобиля «Лада Приора». Его остановили полицейские. Отмечается, что злоумышленник во время следствия призвал вину. Клепиковский районный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа и обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Автомобиль «Лада Приора» конфисковали в собственность государства.