У рязанца конфисковали «Ладу» за пьяное вождение
В ноябре 2024 года житель Тумы повторно сел пьяным за руль автомобиля «Лада Приора». Его остановили полицейские. Отмечается, что злоумышленник во время следствия призвал вину. Клепиковский районный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа и обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Автомобиль «Лада Приора» конфисковали в собственность государства.
У мужчины в Клепиковском районе конфисковали «Ладу» за пьяное вождение. Об этом 30 июня сообщает ИД «Пресса».
В ноябре 2024 года житель Тумы повторно сел пьяным за руль автомобиля «Лада Приора». Его остановили полицейские.
Злоумышленник во время следствия призвал вину. Клепиковский районный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа и обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.
Автомобиль «Лада Приора» конфисковали в собственность государства.