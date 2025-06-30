Синоптики зафиксировали рекордно низкое давление за последние 150 лет

Отмечается, что атмосферное давление опустилось до рекордных для 30 июня 728,3 мм — это самый низкий показатель за более чем 150 лет наблюдений. Показания барометров продолжают падать, так что точное значение нового рекорда станет известно лишь к концу дня.

Синоптики в Центральной России зафиксировали рекордно низкое давление за последние 150 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на метеоролога Михаила Леуса.

Отмечается, что атмосферное давление опустилось до рекордных для 30 июня 728,3 мм — это самый низкий показатель за более чем 150 лет наблюдений.

Показания барометров продолжают падать, так что точное значение нового рекорда станет известно лишь к концу дня.