Школьник из Рязани стал призером олимпиад и сдал ЕГЭ с отличием

Выпускник школы № 55 Рязани Андрей Брижанев сдал ЕГЭ по географии на высший балл в резервные дни. Об этом сообщается на сайте администрации города. На протяжении многих лет Андрей активно участвовал в олимпиадах по географии, русскому языку, литературе, истории, МХК, ОБЗР, математике и физике. Он становился призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии несколько лет подряд, включая этот год. Кроме того, Андрей проявлял себя в школьном клубе интеллектуальных игр, где занимал должность президента и был капитаном команды «Шутки шутит Шутинский». Эта команда демонстрировала отличные результаты, занимая призовые места на Региональном Чемпионате интеллектуальных игр среди школьников «Что? Где? Когда?» в течение трех лет. Андрей Брижанев завершил обучение в школе с аттестатом отличия и получил медаль «За особые успехи» в учении I степени.

Выпускник школы № 55 Рязани Андрей Брижанев сдал ЕГЭ по географии на высший балл в резервные дни. Об этом сообщается на сайте администрации города.

На протяжении многих лет Андрей активно участвовал в олимпиадах по географии, русскому языку, литературе, истории, МХК, ОБЗР, математике и физике. Он становился призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии несколько лет подряд, включая этот год.

Кроме того, Андрей проявлял себя в школьном клубе интеллектуальных игр, где занимал должность президента и был капитаном команды «Шутки шутит Шутинский». Эта команда демонстрировала отличные результаты, занимая призовые места на Региональном Чемпионате интеллектуальных игр среди школьников «Что? Где? Когда?» в течение трех лет.

Андрей Брижанев завершил обучение в школе с аттестатом отличия и получил медаль «За особые успехи» в учении I степени.