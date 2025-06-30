Семьям российских военных начали рассылать фейковые письма от Красного креста
Отмечается, что в файлах находятся вредоносные .apk-файлы с названиями вроде «список военнопленных». С их помощью мошенники взламывают аккаунты и собирают личные данные, в том числе банковские.
Семьям российских военных начали рассылать фейковые письма от Красного креста. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что в файлах находятся вредоносные .apk-файлы с названиями вроде «список военнопленных».
С их помощью мошенники взламывают аккаунты и собирают личные данные, в том числе банковские.