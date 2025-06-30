Сальдо назвал условие завершения украинского конфликта
По его мнению, конфликт завершится, когда Украина перестанет угрожать России и ее жителям. «Как это будет — вопрос военной и политической стратегии», — добавил Сальдо. Он подчеркнул, что РФ нацелена на полное выполнение задач спецоперации. «Корейский сценарий» урегулирования ситуации на Украине, связанный с его заморозкой, возможен, по мнению Сальдо, как промежуточный результат.
Названо условие завершения украинского конфликта. Его
По его мнению, конфликт завершится, когда Украина перестанет угрожать России и ее жителям. «Как это будет — вопрос военной и политической стратегии», — добавил Сальдо.
Он подчеркнул, что РФ нацелена на полное выполнение задач спецоперации.
«Корейский сценарий» урегулирования ситуации на Украине, связанный с его заморозкой, возможен, по мнению Сальдо, как промежуточный результат.