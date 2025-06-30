Сальдо назвал условие завершения украинского конфликта

По его мнению, конфликт завершится, когда Украина перестанет угрожать России и ее жителям. «Как это будет — вопрос военной и политической стратегии», — добавил Сальдо. Он подчеркнул, что РФ нацелена на полное выполнение задач спецоперации. «Корейский сценарий» урегулирования ситуации на Украине, связанный с его заморозкой, возможен, по мнению Сальдо, как промежуточный результат.

Названо условие завершения украинского конфликта. Его озвучил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 июня РИА Новости.

По его мнению, конфликт завершится, когда Украина перестанет угрожать России и ее жителям. «Как это будет — вопрос военной и политической стратегии», — добавил Сальдо.

Он подчеркнул, что РФ нацелена на полное выполнение задач спецоперации.

«Корейский сценарий» урегулирования ситуации на Украине, связанный с его заморозкой, возможен, по мнению Сальдо, как промежуточный результат.