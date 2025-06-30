Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
14°
Втр, 01
15°
Срд, 02
18°
ЦБ USD 78.47 0.26 28/06
ЦБ EUR 92.28 0.62 28/06
Нал. USD 79.20 / 79.50 30/06 10:35
Нал. EUR 90.01 / 90.53 30/06 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
Вчера 18:55
3 066
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 601
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 344
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
21 016
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанку осудили за оформление кредита на мужа
Установлено, что в апреле 2024 года 35-летняя женщина использовала копию паспорта и другие персональные данные для регистрации займа на 10 тысяч рублей в микрофинансовой организации. После получения денег, подсудимая перевела их себе на карту. Рязанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Рязанку осудили за оформление кредита на мужа. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2024 года 35-летняя женщина использовала копию паспорта и другие персональные данные для регистрации займа на 10 тысяч рублей в микрофинансовой организации. После получения денег, подсудимая перевела их себе на карту.

Рязанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.