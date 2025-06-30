Рязанку осудили за оформление кредита на мужа

Установлено, что в апреле 2024 года 35-летняя женщина использовала копию паспорта и другие персональные данные для регистрации займа на 10 тысяч рублей в микрофинансовой организации. После получения денег, подсудимая перевела их себе на карту. Рязанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Рязанку осудили за оформление кредита на мужа. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2024 года 35-летняя женщина использовала копию паспорта и другие персональные данные для регистрации займа на 10 тысяч рублей в микрофинансовой организации. После получения денег, подсудимая перевела их себе на карту.

Рязанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.