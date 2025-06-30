Рязанцы выиграли 17 золотых медалей на соревнованиях по гребле

Первенство Центрального федерального округа по гребле прошло в Воронеже с 26 по 29 июня. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходили среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Участники соревновались в заездах на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Рязанскую область представляли более 40 юных спортсменов спортшкол «Олимпиец» и «Лидер». Они завоевали 39 медалей: 17 золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых. Фото: минспорта Рязанской области

Рязанцы выиграли 17 золотых медалей на соревнованиях по гребле. Об этом сообщает региональный минздрав.

Первенство Центрального федерального округа по гребле прошло в Воронеже с 26 по 29 июня. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходили среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Участники соревновались в заездах на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

Рязанскую область представляли более 40 юных спортсменов спортшкол «Олимпиец» и «Лидер». Они завоевали 39 медалей: 17 золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых.

Фото: минспорта Рязанской области