Рязанцы возмутились текущей третий день канализацией

Прорыв произошел на улице Керамзавода в районе дома № 12А. «Новая достопримечательность в виде фонтана. Вонизм стоит ужасный. Канализация течет уже 3-й день, никто даже пальцем не шевелит, вода уже дошла до дома на другой улице», — написал автор поста.

Рязанцы возмутились текущей третий день канализацией. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Прорыв произошел на улице Керамзавода в районе дома № 12А.

«Новая достопримечательность в виде фонтана. Вонизм стоит ужасный. Канализация течет уже 3-й день, никто даже пальцем не шевелит, вода уже дошла до дома на другой улице», — написал автор поста.