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Рязанцы рассказали, где нашли свою вторую половинку
На первом месте по вероятности встретить свою любовь — работа, именно так познакомились 14% участников исследования. Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 12% респондентов встретили свою пару там. Каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице. Знакомства также завязываются через общих друзей (8%), во время учебы в вузах и колледжах (7%). 5% встретили свою пару на сайте знакомств. 4% нашли любовь еще в школьные годы.

Рязанцы рассказали, где нашли свою вторую половинку. Об этом пишет cервис SuperJob.

На первом месте по вероятности встретить свою любовь — работа, именно так познакомились 14% участников исследования.

Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 12% респондентов встретили свою пару там.

Каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице.

Знакомства также завязываются через общих друзей (8%), во время учебы в вузах и колледжах (7%).

5% встретили свою пару на сайте знакомств. 4% нашли любовь еще в школьные годы.