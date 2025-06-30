Рязанцы побывали на Всероссийском выпускном балу в Кремлевском дворце

На главный выпускной бал России приехали выпускники из более чем 40 регионов. Для них устроили концерт, танцы на Красной площади, дискотеку в Гостином дворе до утра. Рязанские выпускники, описывая впечатления, отметили, что «эмоции просто очень невероятные», а также процитировали строки Сергея Есенина «как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий».

Одиннадцатиклассники из Спас-Клепиков Рязанской области побывали в Москве на Всероссийском выпускном балу в Кремлевском дворце. Об этом сообщило ТАСС 29 июня.

На главный выпускной бал России приехали выпускники из более чем 40 регионов. Для них устроили концерт, танцы на Красной площади, дискотеку в Гостином дворе.

Рязанские выпускники, описывая впечатления, отметили, что «эмоции просто очень невероятные», а также процитировали строки Сергея Есенина «как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий».

Фото: скриншот из видео ТАСС