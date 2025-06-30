Рязанцам предложили около 90 вакансий на железной дороге

Отмечается, что в регионе самые востребованные профессии — этомонтер пути, дежурный по переезду, осмотрщик-ремонтник вагонов, дежурный по железнодорожной станции, электромонтер.

Рязанцам предложили около 90 вакансий на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что в регионе самые востребованные профессии — этомонтер пути, дежурный по переезду, осмотрщик-ремонтник вагонов, дежурный по железнодорожной станции, электромонтер.

Представители рассказали о возможности обучения и переобучения на железнодорожную профессию за счет работодателя, об условиях оплаты труда и премирования.