Россияне стали чаще ездить отдыхать за границу

Турция стала любимым направлением для туристов из России в июле 2025 года с долей 35% купленных туров. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные системы подбора и агрегатора пакетов туров «Сделай. ру». По итогам июля 2025 года Турция безусловно лидирует по объему проданных туров, за ней следует Россия с долей 18,4%, а Египет занимает третье место с 15,4%. Четвертое место занимает Абхазия с 8,1%. На пятом месте оказались Вьетнам и Таиланд, имеющие одинаковую долю продаж — по 4,6%. В десятку самых популярных направлений также вошли ОАЭ (3,6%), Мальдивы (2,3%), Китай (2,1%) и Куба (0,8%). Как отмечают в АТОР, год назад на первое место по продажам выходила Россия (56%), тогда как Турция была на втором месте с 24%. Доля путевок в Египет увеличилась более чем вдвое по сравнению с 2024 годом, а в Абхазию — на треть. В организации отметили, что падение популярности туров по России связано с закрытием пляжей в Анапе и общим снижением продаж в Краснодарском крае.

Турция стала любимым направлением для туристов из России в июле 2025 года с долей 35% купленных туров. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные системы подбора и агрегатора пакетов туров «Сделай. ру».

По итогам июля 2025 года Турция безусловно лидирует по объему проданных туров, за ней следует Россия с долей 18,4%, а Египет занимает третье место с 15,4%. Четвертое место занимает Абхазия с 8,1%. На пятом месте оказались Вьетнам и Таиланд, имеющие одинаковую долю продаж — по 4,6%. В десятку самых популярных направлений также вошли ОАЭ (3,6%), Мальдивы (2,3%), Китай (2,1%) и Куба (0,8%).

Как отмечают в АТОР, год назад на первое место по продажам выходила Россия (56%), тогда как Турция была на втором месте с 24%. Доля путевок в Египет увеличилась более чем вдвое по сравнению с 2024 годом, а в Абхазию — на треть. В организации отметили, что падение популярности туров по России связано с закрытием пляжей в Анапе и общим снижением продаж в Краснодарском крае.

Кроме того, в Ассоциации указывают на возросший интерес россиян к «немассовым» направлениям. Самое заметное падение доли в поисках наблюдается у России (на 25%). Менее значительно потеряли позиции Турция, ОАЭ и Таиланд, тогда как интерес к летнему Египту чуть возрос. Объем запросов в ТОП-5 популярных направлений (Турция, Египет, Россия, ОАЭ, Таиланд) сократился с 85% до 79%. В то же время растет интерес к альтернативным направлениям, такими как Вьетнам (рост в 3 раза), Китай (увеличение на 60%), Мальдивы (на 33%) и Абхазия (на 25%).