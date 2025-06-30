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Россияне назвали свои главные страхи в путешествиях
45% туристов боятся опоздать на рейс. Каждый пятый переживает за потерю паспорта до вылета — например, в спешке на регистрации или по пути в аэропорт. Еще 8% опасаются, что это случится уже на курорте, а языковой барьер и непривычная обстановка усложнят восстановление документов. 22% путешественников боятся забыть дома что-то важное: от зарядки для телефона до лекарств или кошелька. Каждый пятый россиянин заранее беспокоится о возможном разочаровании в отеле, даже если он изучил сайт и отзывы. Авиаперелеты вызывают страх у 19% респондентов. Кроме того, путешественники волнуются о возможном заболевании в поездке, путанице с аэропортом или возвращении из отпуска уставшими.

Россияне назвали свои главные страхи в путешествиях. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сервис Onlinetours.

По данным аналитиков, 45% туристов боятся опоздать на рейс. Каждый пятый переживает за потерю паспорта до вылета — например, в спешке на регистрации или по пути в аэропорт. Еще 8% опасаются, что это случится уже на курорте, а языковой барьер и непривычная обстановка усложнят восстановление документов.

22% путешественников боятся забыть дома что-то важное: от зарядки для телефона до лекарств или кошелька.

Каждый пятый россиянин заранее беспокоится о возможном разочаровании в отеле, даже если он изучил сайт и отзывы.

Авиаперелеты вызывают страх у 19% респондентов. Кроме того, путешественники волнуются о возможном заболевании в поездке, путанице с аэропортом или возвращении из отпуска уставшими.