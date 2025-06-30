Россияне массово пожаловались на сбой в работе сотового оператора

Проблему заметили абоненты t2. За сутки поступило около 13 тысяч обращений. Пользователи сообщают об общем сбое связи, а также о сложностях с доступом к приложению и в работе сайта оператора. Большую часть заявок оставили владельцы смартфонов на Android.

Россияне массово пожаловались на сбой в работе сотового оператора. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт Downdetector.

Проблему заметили абоненты t2. За сутки поступило около 13 тысяч обращений. Пользователи сообщают об общем сбое связи, а также о сложностях с доступом к приложению и в работе сайта оператора.

Большую часть заявок оставили владельцы смартфонов на Android.