Россиянам назвали самые похищаемые автозапчасти

Значительно вырос спрос на автомобильные комплектующие, такие как эмблемы, зеркала, фары, диски и другие детали. Это связано с увеличением их популярности на маркетплейсах, где продажи выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. По данным страховщиков, эти детали являются наиболее часто похищаемыми. В 2025 году российские автолюбители приобрели на маркетплейсах новые эмблемы, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски, колпаки, накладки, заглушки и крепления стеклоочистителей на общую сумму более 148 миллионов рублей.

В России значительно вырос спрос на автомобильные комплектующие, такие как эмблемы, зеркала, фары, диски и другие детали. Это связано с увеличением их популярности на маркетплейсах, где продажи выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в совместном исследовании, проведенном сервисом Moneyplace (входит в экосистему «Контур») и страховой компанией «Согласие», передает РИА Новости.

По данным страховщиков, эти детали являются наиболее часто похищаемыми.

В 2025 году российские автолюбители приобрели на маркетплейсах новые эмблемы, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски, колпаки, накладки, заглушки и крепления стеклоочистителей на общую сумму более 148 миллионов рублей.