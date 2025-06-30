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Роспотребнадзор напомнил рязанцам правила профилактики столбняка
Роспотребнадзор по Рязанской области напоминает жителям региона о важности соблюдения правил профилактики столбняка. Столбняк — крайне опасная инфекционная болезнь, смертность от которой достигает 90%. Об этом сообщается на сайте ведомства. Возбудитель столбняка находится повсюду: в земле, экскрементах животных и человека. Заражение чаще всего происходит через повреждения кожи и слизистых оболочек (раны, порезы, ожоги), особенно во время сельхозработ, прогулок босиком или бытовых ранений. Попав в организм, возбудитель вырабатывает сильнейший токсин, повреждающий центральную нервную систему, вызывая мышечные судороги и часто заканчиваясь смертью пациента вследствие остановки дыхания или сердца. Заболевание начинается спустя 6-14 дней после попадания бактерии в организм, однако этот срок может варьироваться от нескольких суток до целого месяца. Симптомы болезни проявляются резко и стремительно прогрессируют, угрожая жизни заболевшего. Единственной эффективной мерой защиты от столбняка служит вакцинация. Прививки помогают сформировать иммунитет практически у каждого человека (эффективность вакцины — 95-100%). Для поддержания стойкого иммунитета необходима регулярная повторная вакцинация каждые десять лет. Жителям Рязани специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность в летний сезон, избегать травмирования, обязательно обрабатывать любые ранения антисептиками и незамедлительно обращаться за медицинской помощью, если травма серьезная. Людям старше 60 лет, которым давно не делали прививку от столбняка, рекомендуется пройти вакцинацию повторно.

Роспотребнадзор по Рязанской области напоминает жителям региона о важности соблюдения правил профилактики столбняка. Столбняк — крайне опасная инфекционная болезнь, смертность от которой достигает 90%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Возбудитель столбняка находится повсюду: в земле, экскрементах животных и человека. Заражение чаще всего происходит через повреждения кожи и слизистых оболочек (раны, порезы, ожоги), особенно во время сельхозработ, прогулок босиком или бытовых ранений. Попав в организм, возбудитель вырабатывает сильнейший токсин, повреждающий центральную нервную систему, вызывая мышечные судороги и часто заканчиваясь смертью пациента вследствие остановки дыхания или сердца.

Заболевание начинается спустя 6-14 дней после попадания бактерии в организм, однако этот срок может варьироваться от нескольких суток до целого месяца. Симптомы болезни проявляются резко и стремительно прогрессируют, угрожая жизни заболевшего.

Единственной эффективной мерой защиты от столбняка служит вакцинация. Прививки помогают сформировать иммунитет практически у каждого человека (эффективность вакцины — 95-100%). Для поддержания стойкого иммунитета необходима регулярная повторная вакцинация каждые десять лет.

Жителям Рязани специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность в летний сезон, избегать травмирования, обязательно обрабатывать любые ранения антисептиками и незамедлительно обращаться за медицинской помощью, если травма серьезная. Людям старше 60 лет, которым давно не делали прививку от столбняка, рекомендуется пройти вакцинацию повторно.