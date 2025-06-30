Прокуратура Рязани выявила крупную задолженность по зарплате в строительной компании

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку соблюдения трудового законодательства в одной из коммерческих организаций. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области. В ходе проверки было установлено, что 35 работников предприятия строительной сферы не получили заработную плату на общую сумму более 6 миллионов рублей В связи с этим прокурор района инициировал ряд мер, включая подачу исков о взыскании задолженности по зарплате, компенсации за задержку ее выплаты и морального вреда. Восстановление прав граждан, чьи права были нарушены, находится под контролем прокуратуры.

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку соблюдения трудового законодательства в одной из коммерческих организаций. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки было установлено, что 35 работников предприятия строительной сферы не получили заработную плату на общую сумму более 6 миллионов рублей

В связи с этим прокурор района инициировал ряд мер, включая подачу исков о взыскании задолженности по зарплате, компенсации за задержку ее выплаты и морального вреда.

Восстановление прав граждан, чьи права были нарушены, находится под контролем прокуратуры.