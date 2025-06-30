Повышенные пенсии ждут российских пенсионеров с июля

С 1 июля 2025 года определенные группы граждан России смогут рассчитывать на увеличение своих пенсионных выплат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина (фракция «Единая Россия»). По словам депутата, изменения затронут пожилых россиян старше 80 лет, инвалидов первой группы, бывших работников пенсионного возраста, прекративших свою трудовую деятельность, а также лиц, взявших на себя заботу о нетрудоспособных родственниках. Граждане, достигшие рубежа в 80 лет именно в июле, смогут рассчитывать на получение удвоенной фиксированной выплаты — её размер составит 17 815 рублей 40 копеек (базовая сумма составляет 8 907 рублей 70 копеек). Такая же мера поддержки предусмотрена для новых инвалидов первой группы, вне зависимости от их возраста. Депутат уточнил, что начисление повышенной пенсии осуществляется автоматически, однако в отдельных случаях пожилым людям потребуется самостоятельно подтвердить своё право на доплату путём обращения в органы социального страхования. Кроме того, Говырин уточнил о дополнительной поддержке семей пенсионеров, у которых появились на попечении несовершеннолетние дети, учащиеся вузов дневной (очной) формы обучения младше 23 лет либо взрослые инвалиды разных групп. Для каждой подобной ситуации предусматривается дополнительная ежемесячная доплата в размере 2 969 рублей 23 копеек на одного иждивенца, но максимум до трёх человек одновременно. Что касается продолжающих официально работать пенсионеров, которые закончили трудовую карьеру в июне текущего года, то для них с июля начнут действовать полные размеры пенсий с учётом накопленных индексаций прошлых периодов. Однако такие повышения могут начать поступать на счета лишь спустя один-два месяца, поскольку перерасчёт проводится автоматически и требует времени для обработки данных.

С 1 июля 2025 года определенные группы граждан России смогут рассчитывать на увеличение своих пенсионных выплат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина (фракция «Единая Россия»).

По словам депутата, изменения затронут пожилых россиян старше 80 лет, инвалидов первой группы, бывших работников пенсионного возраста, прекративших свою трудовую деятельность, а также лиц, взявших на себя заботу о нетрудоспособных родственниках. Граждане, достигшие рубежа в 80 лет именно в июле, смогут рассчитывать на получение удвоенной фиксированной выплаты — её размер составит 17 815 рублей 40 копеек (базовая сумма составляет 8 907 рублей 70 копеек).

Такая же мера поддержки предусмотрена для новых инвалидов первой группы, вне зависимости от их возраста. Депутат уточнил, что начисление повышенной пенсии осуществляется автоматически, однако в отдельных случаях пожилым людям потребуется самостоятельно подтвердить своё право на доплату путём обращения в органы социального страхования.

Кроме того, Говырин уточнил о дополнительной поддержке семей пенсионеров, у которых появились на попечении несовершеннолетние дети, учащиеся вузов дневной (очной) формы обучения младше 23 лет либо взрослые инвалиды разных групп. Для каждой подобной ситуации предусматривается дополнительная ежемесячная доплата в размере 2 969 рублей 23 копеек на одного иждивенца, но максимум до трёх человек одновременно.

Что касается продолжающих официально работать пенсионеров, которые закончили трудовую карьеру в июне текущего года, то для них с июля начнут действовать полные размеры пенсий с учётом накопленных индексаций прошлых периодов. Однако такие повышения могут начать поступать на счета лишь спустя один-два месяца, поскольку перерасчёт проводится автоматически и требует времени для обработки данных.

«Выплаты увеличиваются не всем сразу, а только тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства — достижение возраста, прекращение работы, изменение состава семьи или установление инвалидности», — подытожил депутат.