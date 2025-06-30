Полуфабрикаты рязанского производителя запретили в Белоруссии

Под запрет попали блины быстрозамороженные сладкие с творожной начинкой. Их производителем является компания «ЛИНА» (Рязань, Россия). Сообщается, что значение показателей мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов было превышено в 35 раз. При проверке продукции оказались завышены, а также недопустимое наличие бактерий группы кишечных палочек (колиформы).

Полуфабрикаты рязанского производителя запретили в Белоруссии. Об этом пишет «КП» со ссылкой на пресс-службу «Госстандарта».

Под запрет попали блины быстрозамороженные сладкие с творожной начинкой. Их производителем является компания «ЛИНА» (Рязань, Россия).

Сообщается, что значение показателей мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов было превышено в 35 раз.

При проверке продукции оказались завышены, а также недопустимое наличие бактерий группы кишечных палочек (колиформы).

В ведомстве добавили, что под запретом также оказались блины фаршированные быстрозамороженные с рубленой ветчиной и сыром от данного производителя.

В них были в десять раз было превышено число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, в два раза — количество плесени.