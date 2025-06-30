Полиция задержала группу молодых людей за избиение мужчины в центре Рязани

Инцидент произошел ночь с 28 на 29 июня. 15 представителей «Русской общины» совместно с полицейскими во время патрулирования выяснили, что в переулке у Почтовой произошла массовая драка. «Дружинники и полицейские оперативно прибыли на место и застали картину: группа молодых людей разбегалась в стороны, словно тараканы, а среди пострадавших обнаружили сильно избитого мужчину», — говорится в сообщении. Пока медики оказывали рязанцу помощь, патрульные установили приметы нападавших, начали поиск. Вскоре они заметили подозреваемых у ТЦ «Малина». Всех доставили в отдел полиции.

Полиция задержала молодых людей за избиение мужчины в центре Рязани. Об этом сообщили в группе «Русская Община | Рязань» в «ВК».

Инцидент произошел ночь с 28 на 29 июня. 15 представителей «Русской общины» совместно с полицейскими во время патрулирования выяснили, что в переулке у Почтовой произошла массовая драка.

«Дружинники и полицейские оперативно прибыли на место и застали картину: группа молодых людей разбегалась в стороны, словно тараканы, а среди пострадавших обнаружили сильно избитого мужчину», — говорится в сообщении.

Пока медики оказывали рязанцу помощь, патрульные установили приметы нападавших, начали поиск. Вскоре они заметили подозреваемых у ТЦ «Малина». Всех доставили в отдел полиции.

Фото и видео: группа «Русская Община | Рязань» в «ВК»