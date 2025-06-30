Парад семей пройдет в рязанской ВДНХ 8 июля

Парад пройдет в 17.00. Его организуют в честь празднования Дня семьи, любви и верности. Рязанским семья вручат медали «За любовь и верность». Также в рамках празднования на ВДНХ состоится торжественная регистрация брака, игры для детей, аниматоры и фокусники, шоу мыльных пузырей, выступление столичной кавер-группы.Возрастное ограничение — 0+