Опубликован снимок циклона, накрывшего Рязанскую область

Отмечается, что снимок сделан с аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М».Североатлантический циклон, накрывший Центральную Россию, получил название «Корнелиус» накрыл. Он принес в города похолодание и ливни."Одеваемся теплее и ждем хорошей погоды", — отметили в «Роскосмосе».