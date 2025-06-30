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Опубликован снимок циклона, накрывшего Рязанскую область
Отмечается, что снимок сделан с аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М».Североатлантический циклон, накрывший Центральную Россию, получил название «Корнелиус» накрыл. Он принес в города похолодание и ливни."Одеваемся теплее и ждем хорошей погоды", — отметили в «Роскосмосе».

Опубликован снимок циклона, накрывшего Рязанскую область. Его опубликовали в Telegram-канале «Роскосмоса».

Отмечается, что снимок сделан с аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М».

Североатлантический циклон, накрывший Центральную Россию, получил название «Корнелиус» накрыл. Он принес в города похолодание и ливни.

«Одеваемся теплее и ждем хорошей погоды», — отметили в «Роскосмосе».