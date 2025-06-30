Опубликован прогноз погоды на 1 июля в Рязанской области
Во вторник будет облачно. Местами ожидается сильный дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 14-19 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +13…+18°С.
Опубликован прогноз погоды на 1 июля в Рязанской области. Информацию разместил региональный ЦГМС.
Во вторник будет облачно. Местами ожидается сильный дождь.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 14-19 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +13…+18°С.