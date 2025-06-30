На Юрия Дудя* возбудили уголовное дело

Уголовное дело на журналиста возбудили за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. По версии следствия, в течение года он был дважды привлечен к административной ответственности, но продолжил распространять материалы без маркировки иноагента.