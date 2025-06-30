На Юрия Дудя* возбудили уголовное дело
Уголовное дело на журналиста возбудили за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. По версии следствия, в течение года он был дважды привлечен к административной ответственности, но продолжил распространять материалы без маркировки иноагента.
На Юрия Дудя* возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уголовное дело на журналиста возбудили за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
По версии следствия, в течение года он был дважды привлечен к административной ответственности, но продолжил распространять материалы без маркировки иноагента.
*признан иноагентом на территории РФ