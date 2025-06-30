На улице Грибоедова в Рязани оборвались электрические провода

Инцидент произошел в понедельник, 30 июня. «На улице Грибоедова в Рязани оборваны электрические провода, которые сейчас свисают опасно низко», — отметили рязанцы.

На улице Грибоедова в Рязани оборвались электрические провода. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел в понедельник, 30 июня.

«На улице Грибоедова в Рязани оборваны электрические провода, которые сейчас свисают опасно низко», — подписали в посте.