На трассе М-5 под Рязанью грузовик въехал в легковушку

ДТП случилось у поворота на коттеджный поселок Ходынинские Дворики в Рыбновском районе. «ГАЗель» въехала в попутно движущийся автомобиль Skoda. Очевидцы отметили, что из-за аварии затруднено движение в сторону Москвы.