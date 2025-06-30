Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме

Аферисты используют аккаунты граждан на сайтах легальных букмекерских компаний. После регистрации страницы в Центре учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), злоумышленники воруют учетную запись и используют в качестве транзитного кошелька. Это создает видимость легальных операций. Дропперские банковские счета заменили на электронные кошельки, оформленные на россиян в системах официальных беттинговых компаний.

Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме. Об этом пишут «Ведомости».

Аферисты используют аккаунты граждан на сайтах легальных букмекерских компаний. После регистрации страницы в Центре учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), злоумышленники воруют учетную запись и используют в качестве транзитного кошелька. Это создает видимость легальных операций.

Дропперские банковские счета заменили на электронные кошельки, оформленные на россиян в системах официальных беттинговых компаний.