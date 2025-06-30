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Лавров заявил, что НАТО «ждет крах»
Отмечается, что причиной стал стремительный рост оборонных расходов. «Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», — рассказал министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО «ждет крах». Об этом пишет URA.RU.

Отмечается, что причиной стал стремительный рост оборонных расходов.

«Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», — рассказал министр.