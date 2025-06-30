Главе Сасовского округа вынесли представление

Прокуроры проверили детские площадки, расположенные на улицах Делегатская, Пундикова (парк Пионеров) в Сасове. Выяснилось, что оборудование на детских площадках частично находится в неисправном и загрязненном состоянии, веревочная лестница горки на площадке в парке Пионеров повреждена и имеет выступающие острые металлические элементы. Главе администрации округа внесено представление.