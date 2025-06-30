Глава ВЦИОМ объяснил нежелание россиян заводить детей

По словам Валерия Федорова, у граждан на это множество причин. «Говорят: „У нас нет жилплощади, нет стабильности, еще не нашел человека, чтобы создать семью“ и так далее. Я думаю, на самом деле проблема в другом. Ребенок в современных условиях очень дорого обходится. И еще он требует, чтобы родители уделяли ему много времени. А у родителей этого времени не хватает, они сами много работают и при этом хотят жить полной жизнью», — предположил собеседник издания. В конечном итоге семьи решаются лишь на одного ребенка. Эксперт отметил, что совсем бездетных пар в стране мало.

Глава ВЦИОМ объяснил нежелание россиян заводить детей. Об этом пишет «Газета. ру».

По словам Валерия Федорова, у граждан на это множество причин.

«Говорят: „У нас нет жилплощади, нет стабильности, еще не нашел человека, чтобы создать семью“ и так далее. Я думаю, на самом деле проблема в другом. Ребенок в современных условиях очень дорого обходится. И еще он требует, чтобы родители уделяли ему много времени. А у родителей этого времени не хватает, они сами много работают и при этом хотят жить полной жизнью», — предположил собеседник издания.

В конечном итоге семьи решаются лишь на одного ребенка. Эксперт отметил, что совсем бездетных пар в стране мало.

«Поэтому попытки государства всеми силами стимулировать рождаемость пока большого эффекта не приносят. Наоборот, рождаемость сокращается, и победить этот тренд мы пока не можем. Продолжаем поиск каких-то золотых ключиков, но еще их не нашли», — подытожил руководитель ВЦИОМ.