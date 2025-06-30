Гадюка заползла во двор жилого дома в Рязани

Инцидент произошел в понедельник, 30 июня. Змею обнаружили во дворе жилого дома на улице Татарской. Чтобы поймать гадюку, спасателям пришлось разобрать кладку дорожки. Змею вывезли и выпустили в лесу. Помимо этого, спасатели помогли застрявшей в подъезде птице. Пустельга залетела внутрь и не смогла выбраться. Хищника поймали и выпустили на волю.

Гадюка заползла во двор жилого дома в Рязани. Об этом сообщает МСО «Salus» РязГМУ имени Васильева

Инцидент произошел в понедельник, 30 июня. Змею обнаружили во дворе жилого дома на улице Татарской. Чтобы поймать гадюку, спасателям пришлось разобрать кладку дорожки. Змею вывезли и выпустили в лесу.

Помимо этого, спасатели помогли застрявшей в подъезде птице. Пустельга залетела внутрь и не смогла выбраться. Хищника поймали и выпустили на волю.