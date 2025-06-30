Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
14°
Срд, 02
17°
Чтв, 03
24°
ЦБ USD 78.53 0.06 01/07
ЦБ EUR 92.27 -0.01 01/07
Нал. USD 79.20 / 79.50 30/06 18:30
Нал. EUR 89.76 / 90.91 30/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 2025 18:55
4 225
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 700
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 575
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
21 210
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Гадюка заползла во двор жилого дома в Рязани
Инцидент произошел в понедельник, 30 июня. Змею обнаружили во дворе жилого дома на улице Татарской. Чтобы поймать гадюку, спасателям пришлось разобрать кладку дорожки. Змею вывезли и выпустили в лесу. Помимо этого, спасатели помогли застрявшей в подъезде птице. Пустельга залетела внутрь и не смогла выбраться. Хищника поймали и выпустили на волю.

Гадюка заползла во двор жилого дома в Рязани. Об этом сообщает МСО «Salus» РязГМУ имени Васильева

Инцидент произошел в понедельник, 30 июня. Змею обнаружили во дворе жилого дома на улице Татарской. Чтобы поймать гадюку, спасателям пришлось разобрать кладку дорожки. Змею вывезли и выпустили в лесу.

Помимо этого, спасатели помогли застрявшей в подъезде птице. Пустельга залетела внутрь и не смогла выбраться. Хищника поймали и выпустили на волю.