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ЦБ: рязанские предприниматели стали меньше брать кредиты
За первые три месяца 2025 года банки выдали бизнесу 34,9 млрд рублей. Это почти на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый второй рубль получили представители малого и среднего предпринимательства. Больше других кредитовались предприятия оптовой и розничной торговли: они взяли 8,3 млрд рублей. Также значительные объемы ссуд банки выдали обрабатывающим производствам, строительным компаниям и сельхозпредприятиям.

Рязанские предприниматели стали реже использовать заемные средства. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба регионального отделения ЦБ.

За первые три месяца 2025 года банки выдали бизнесу 34,9 млрд рублей. Это почти на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый второй рубль получили представители малого и среднего предпринимательства.

Больше других кредитовались предприятия оптовой и розничной торговли: они взяли 8,3 млрд рублей. Также значительные объемы ссуд банки выдали обрабатывающим производствам, строительным компаниям и сельхозпредприятиям.

«Рост корпоративного кредитования пока продолжает замедляться под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Для дешевых кредитов нужна низкая инфляция. Чтобы снизить инфляцию, Банк России и сохраняет высокую ключевую ставку. Когда инфляция начнет снижаться, и ставки по кредитам пойдут вниз», — сказал управляющий региональным отделением Банка России Сергей Кузнецов.

В целом, по данным регулятора, рязанский бизнес на начало апреля был должен банкам 308 млрд рублей. За год этот объем снизился 5,1%. Более трети корпоративного портфеля приходится на организации, которые проводят операции с недвижимостью, предоставляют аренду и другие услуги.