Более 600 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

С 23 по 29 июня в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 618 пациентам: 136 человек обратились за помощью с переломами; 241 — с ушибами; 130 — с растяжениями; 38 — с ранами. Рязанцам напомнили, что травматологический центр БСМП работает круглосуточно.