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23-летний пьяный рязанец хотел зарубить соседку топором
Инцидент произошел у дома на улице Новоселов. По предварительной информации полиции, 40-летняя женщина шла и увидела в подъезде разбитые пустые бутылки из-под алкоголя. На улице она встретила соседа и заметила, что тот нетрезв. Рязанка подумала, что это молодой человек намусорил в подъезде, и упрекнула его в неподобающем поведении. Сосед рассердился и потребовал, чтобы та прекратила на него наговаривать. Произошла ссора и рязанец, чтобы утвердить свою правоту, достал из припаркованной у подъезда машины топор и пригрозил женщине убить ее. Рязанка убежала и обратилась в полицию. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

23-летний пьяный рязанец хотел зарубить соседку топором. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Инцидент произошел у дома на улице Новоселов. По предварительной информации полиции, 40-летняя женщина шла и увидела в подъезде разбитые пустые бутылки из-под алкоголя. На улице она встретила соседа и заметила, что тот нетрезв. Рязанка подумала, что это молодой человек намусорил в подъезде, и упрекнула его в неподобающем поведении.

Сосед рассердился и потребовал, чтобы та прекратила на него наговаривать. Произошла ссора и рязанец, чтобы утвердить свою правоту, достал из припаркованной у подъезда машины топор и пригрозил женщине убить ее.

Рязанка убежала и обратилась в полицию. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.