15-летний мотоциклист попал под колеса в Рязанском районе
Авария случилась 28 июня в селе Дядьково возле дома № 12 по улице 1-й Газетный переулок. По предварительной информации, 65-летний местный житель, за рулем «Киа Спектра» столкнулся с двухколесным транспортом, которым управлял подросток. В результате происшествия несовершеннолетний водитель с травмами обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
15-летний мотоциклист попал под колеса в Рязанском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Авария случилась 28 июня в селе Дядьково возле дома № 12 по улице 1-й Газетный переулок. По предварительной информации, 65-летний местный житель, за рулем «Киа Спектра» столкнулся с двухколесным транспортом, которым управлял подросток.
В результате происшествия несовершеннолетний водитель с травмами обращался за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.