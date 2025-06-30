15-летний мотоциклист попал под колеса в Рязанском районе

Авария случилась 28 июня в селе Дядьково возле дома № 12 по улице 1-й Газетный переулок. По предварительной информации, 65-летний местный житель, за рулем «Киа Спектра» столкнулся с двухколесным транспортом, которым управлял подросток. В результате происшествия несовершеннолетний водитель с травмами обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.