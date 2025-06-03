Жители трех улиц в Рязани остались без холодной воды

До 17:00 ресурса не будет по адресу: улица Новоселов, дом № 42; Голенчинское шоссе, дом № 15 (ГБУ РО ОКПТД); Светлый проезд, дома №№ 17, 19, 19 корп.1, 21, 21 корп.1, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39.

Жители трех улиц в Рязани остались без холодной воды. Об этом во вторник, 3 июня, сообщает «Водоканал».

До 17:00 ресурса не будет по адресу: