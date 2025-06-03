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В WhatsApp* появятся юзернеймы, как в Telegram
Отмечается, что имя пользователя не может начинаться с «www. «, чтобы избежать путаницы с веб-сайтами. Оно должно включать хотя бы одну букву, исключая полностью числовые или символьные комбинации. Юзернейм может содержать от 3 до 30 символов. Допустимыми остаются строчные латинские буквы (a-z), цифры (0-9), точки и подчеркивания — это обеспечит стандартизацию имен.

В WhatsApp* появятся юзернеймы, как в Telegram. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что имя пользователя не может начинаться с «www. «, чтобы избежать путаницы с веб-сайтами. Оно должно включать хотя бы одну букву, исключая полностью числовые или символьные комбинации.

Юзернейм может содержать от 3 до 30 символов. Допустимыми остаются строчные латинские буквы (a-z), цифры (0-9), точки и подчеркивания — это обеспечит стандартизацию имен.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией