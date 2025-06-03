В Солотче намерены построить гостиницу рядом с лесным массивом

На участке площадью 2445 кв. м. на улице Коммунальной, № 1А хотят возвести двухэтажную гостиницу на восемь номеров. На территории также появятся две беседки (патио), детская площадка, парковка на девять машино-мест. Сейчас на территории находится кирпичное здание 1955 года постройки, которое хотят реконструировать под административное помещение (ресепшен). Инициатором строительства выступает Липатов Александр Валентинович.

В Солотче намерены построить гостиницу рядом с лесным массивом. Об этом стало известно РЗН. Инфо. На участке площадью 2445 кв. м. на улице Коммунальной, № 1А хотят возвести двухэтажную гостиницу на восемь номеров.

На территории также появятся две беседки (патио), детская площадка, парковка на девять машино-мест.

Сейчас на территории находится кирпичное здание 1955 года постройки, которое хотят реконструировать под административное помещение (ресепшен).

Инициатором строительства выступает Липатов Александр Валентинович.