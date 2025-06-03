В Рязани врачи спасли ребенка, получившего тяжелый перелом при падении с велосипеда

Отмечается, что восьмилетний рязанец получил серьезную травму, катаясь на велосипеде с неисправными тормозами. Ребенок врезался в припаркованный автомобиль. Мальчик получил открытый перелом двух костей голени. Перелом со смещением. Ребенка доставили к ОДКБ на скорой. Ему сделали операцию. Сейчас мальчик проходит лечение. Ему предстоит провести в гипсе минимум полтора-два месяца. Затем — освоение костылей, длительная реабилитация, разработка суставов.

В Рязани врачи спасли ребенка, получившего сложным перелом после падения с велосипеда. Об этом сообщает региональный минздрав.

Отмечается, что восьмилетний рязанец получил серьезную травму, катаясь на велосипеде с неисправными тормозами. Ребенок врезался в припаркованный автомобиль. Мальчик получил открытый перелом двух костей голени. Перелом со смещением.

Ребенка доставили к ОДКБ на скорой. Ему сделали операцию. Сейчас мальчик проходит лечение. Ему предстоит провести в гипсе минимум полтора-два месяца. Затем — освоение костылей, длительная реабилитация, разработка суставов.