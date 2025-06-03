В Рязани ограничат движение транспорта через ж/д переезд

4 июня с 10:00 до 17:00 на участке Рязань-2 — Ряжск-1 в границах охраняемого железнодорожного переезда 201 км, расположенного в Октябрьском городке по улице Военных автомобилистов, проведут ямочный ремонт на проезжей части. В связи с чем, как отметили в мэрии, будет затруднено движение автотранспорта. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

В Рязани ограничат движение через железнодорожный переезд 201 км. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

4 июня с 10:00 до 17:00 на участке Рязань-2 — Ряжск-1 в границах охраняемого железнодорожного переезда 201 км, расположенного в Октябрьском городке по улице Военных автомобилистов, проведут ямочный ремонт на проезжей части.

В связи с чем, как отметили в мэрии, будет затруднено движение автотранспорта.

Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.