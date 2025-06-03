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В российских школах появится новый предмет
Отмечается, что с 2026 года ученики 5-7 классов начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России». Сейчас разрабатывают программу. Курс будет рассказывать о традиционных идеалах через биографии героев из истории Древней Руси, Византии и Античности.

В российских школах появится новый предмет. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 2026 года ученики 5-7 классов начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России».

Сейчас разрабатывают программу.

Курс будет рассказывать о традиционных идеалах через биографии героев из истории Древней Руси, Византии и Античности.