В российских школах появится новый предмет

Отмечается, что с 2026 года ученики 5-7 классов начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России». Сейчас разрабатывают программу. Курс будет рассказывать о традиционных идеалах через биографии героев из истории Древней Руси, Византии и Античности.