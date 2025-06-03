В России снизилось производство коньяка на 22%

По мнению экспертов, у спада выпуска коньяка есть несколько причин. Одна из них — рост минимальной розничной цены до 651 рубля за пол-литра. Среди других факторов отмечают смещение спроса у населения на виски, ром и слабоалкогольные напитки.

В России снизилось производство коньяка на 22%. Об этом сообщает газета « Коммерсантъ ».

По мнению экспертов, у спада выпуска коньяка есть несколько причин. Одна из них — рост минимальной розничной цены до 651 рубля за пол-литра.

Среди других факторов отмечают смещение спроса у населения на виски, ром и слабоалкогольные напитки.