В России снизилось производство коньяка на 22%
По мнению экспертов, у спада выпуска коньяка есть несколько причин. Одна из них — рост минимальной розничной цены до 651 рубля за пол-литра. Среди других факторов отмечают смещение спроса у населения на виски, ром и слабоалкогольные напитки.
В России снизилось производство коньяка на 22%. Об этом сообщает газета «
По мнению экспертов, у спада выпуска коньяка есть несколько причин. Одна из них — рост минимальной розничной цены до 651 рубля за пол-литра.
Среди других факторов отмечают смещение спроса у населения на виски, ром и слабоалкогольные напитки.