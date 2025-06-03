В Минэкономразвития отметили замедление инфляции в России

«Экономика сейчас вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года. Видим, все больше отраслей реального сектора показывают падение выпуска», — заявил Решетников. Он добавил, что население страны продолжает отправлять свои доходы в сбережения, а не на потребительский рынок, из-за чего замедляются темпы роста потребительского спроса, а также инфляция.

В Минэкономразвития отметили замедление инфляции в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«Экономика сейчас вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года. Видим, все больше отраслей реального сектора показывают падение выпуска», — заявил он.

Решетников добавил, что население страны продолжает отправлять свои доходы в сбережения, а не на потребительский рынок, из-за чего замедляются темпы роста потребительского спроса, а также инфляция.